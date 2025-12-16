"توب 10".. أكثر المسلسلات العالمية مشاهدة في 2025

أوشك عام 2025 على الانتهاء وبدأت العديد من المواقع العالمية في حصد الأعمال الأبرز سواء التلفزيونية أو السينمائية التي تم عرضها طول العام، وحققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

وتنوعت هذه الأعمال ما بين الدرامية، التشويق والجريمة، الخيال العلمي، الفانتازيا وغيرها من الأعمال التي لاقت اعجاب الجمهور واستحسان النقاد وتم ترشيحها للعديد من الجوائز العالمية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أكثر 10 مسلسلات مشاهدة وفقا لموقع "IMDB" العالمي

10- Black Mirror

احتل المركز العاشر مسلسل الخيال العلمي "Black Mirror"، وعرض الموسم السابع بشهر أبريل الماضي على شبكة "نتفليكس".

تدور أحداث المسلسل حول عدد من القصص الدرامية المستقلة حادة ومثيرة للتشويق وساخرة تستكشف جنون العظمة التكنولوجي، وهو إعادة صياغة معاصرة لمسلسل "منطقة الشفق" مع قصص تستغل القلق الجماعي بشأن العالم الحديث.

9- Andor

ينتمي مسلسل Andor، لنوعية مسلسلات الخيال العلمي، وهو منشق من سلسلة أفلام عالم "حرب النجوم" للمخرج والمنتج العالمي جورج لوكاس.

عرض موسمه الثاني بشهر أبريل، وتدور أحداث المسلسل في عصر مليء بالمخاطر والخداع والمؤامرات، ينطلق كاسيان أندور في مسار من شأنه أن يحوله إلى بطل من أبطال المتمردين.

8- Dep.Q

عرض الموسم الأول من مسلسل Dep.Q شهر مايو الماضي على منصة "نتفليكس"، وتدور أحداث المسلسل حول كارل، المحقق السابق ذو الكفاءة العالية، يعاني من تأنيب الضمير بعد هجوم أسفر عن إصابة شريكه بالشلل ومقتل شرطي آخر، وعند عودته إلى العمل، يُكلف كارل بقضية قديمة ستستحوذ على حياته.

7- Monster: The Ed Gein Story

يسرد هذا العمل القصص الحقيقية لقتلة سيئي السمعة، ويقدم وجهات نظر مختلفة حول قضاياهم، وعرض الموسم الرابع من المسلسل بشهر سبتمبر الماضي على منصة "نتفليكس" وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

6- Dexter: Resurrection

عرض مسلسل Dexter: Resurrection على منصة "باراماونت" بشهر يوليو الماضي، تدور أحداث المسلسل حول ديكستر الذي من غيبوبته وينطلق إلى مدينة نيويورك، عازماً على العثور على هاريسون وإصلاح الأمور،لكن عندما يصل أنجيل باتيستا من شرطة ميامي مترو حاملاً معه أسئلة، يدرك ديكستر أن ماضيه يلاحقه بسرعة.

5- Squid Game

عرض الموسم الثالث من المسلسل الشهير Squid Game شهر يونيو واستكمل نجاح جزئيه السابقين وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول قبول مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية دعوة غريبة للمشاركة في ألعاب الأطفال. جائزة مغرية تنتظرهم، لكن بمخاطر جسيمة.

4- Wednesday

ينتمي مسلسل Wednesday لنوعية الفانتازيا حول قصة الطالبة وينزداي آدامز التي تحاول إتقان قدرتها النفسية الناشئة، وإحباط سلسلة جرائم قتل، وحل اللغز الذي تورط فيه والداها، وعرض الموسم الثاني مطلع شهر أغسطس الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

3- Severance

عرض الموسم الثاني من مسلسل Severance مطلع شهر يناير من العام الجاري على منصة "أبل".

تدور أحداث المسلسل حول مارك الذي يقود فريقًا من موظفي المكاتب الذين فُصلت ذكرياتهم جراحيًا بين حياتهم العملية والشخصية، وعندما يظهر زميل غامض خارج العمل، تبدأ رحلة لكشف حقيقة وظائفهم.

2- The Last of Us

عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us شهر أبريل الماضي عبر منصة "ماكس"، تدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال العلمي بعد أن دمرت جائحة عالمية الحضارة، يتولى أحد الناجين الأقوياء مسؤولية فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا قد تكون الأمل الأخير للبشرية.

1- The White Lotus

عرض الموسم الثالث من مسلسل The White Lotus مطلع شهر فبراير الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والدراما حول مغامرات مختلفة لعدد من النزلاء والموظفين في منتجع فاخر على مدار أسبوع.