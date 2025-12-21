انطلاق الامتحان التجريبي للبرمجة لأولى ثانوي عبر منصة كيريو

بدأ صباح اليوم الأحد، الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وذلك عبر منصة كيريو اليابانية، في خطوة تهدف لتعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية وتفاعلية.

ويمكن للطلاب الدخول إلى المنصة مباشرة عبر الرابط التالي، من هنا.

خطوات دخول الطلاب على منصة كيريو

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات لتيسير وصول الطلاب إلى الامتحان التجريبي على المنصة، وجاءت كالتالي:

- الدخول على موقع الوزارة: يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختيار منصة الشهادات العامة للعام الدراسي 2025–2026.

- اختيار التدريب على الذكاء الاصطناعي: بعد الدخول، يضغط الطالب على أيقونة التدريب على الذكاء الاصطناعي المتاحة للصف الأول الثانوي.

- تسجيل بيانات الدخول: يقوم الطالب بإدخال الإيميل الموحد المستخدم سابقًا لطباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي كاسم للحساب، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به.

- استلام بيانات التدريب: بعد تسجيل الدخول، تظهر بيانات الطالب الشخصية، وفي أسفل الصفحة يجد بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنصة، ليقوم بنسخهما ثم بدء التدريب على البرمجة والانطلاق في عالم الذكاء الاصطناعي.

