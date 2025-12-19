رانيا فريد شوقي تعلق على نهائي كأس العرب بعد حصد المغرب البطولة

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على نهائي كأس العرب بعد حصد منتخب المغرب البطولة على حساب منتخب الأردن.

ونشرت رانيا، صورة للاعبي منتخب المغرب، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: " مبروك لمنتخب المغرب الفوز بكأس العرب، وهارد لك لمنتخب الأردن".

وتابعت: "اللي فعلا كان مفاجأة كأس العرب.. مباراة قوية وممتعة من الفريقين".

وأَضافت: " النجاح مش صدفة.. ده تخطيط وتحضير، وإدارة وشغل بجد وشغف وانتماء للوطن".

يذكر أن، منتخب المغرب فاز على منتخب الأردن في نهائي كأس العرب بنتيجة 3/2 ليتوج بطلا لهذه النسخة التي أقيمت في دولة قطر.