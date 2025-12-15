طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من الموسم الخامس لـ Stranger Things

كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الرسمي للجزء الثاني من الموسم الخامس من Stranger Things.

ويُعرض الموسم على ثلاث دفعات: الجزء الأول (أربع حلقات)، والجزء الثاني (ثلاث حلقات) في 25 ديسمبر، على أن يُختتم المسلسل بحلقة أخيرة في ليلة رأس السنة.

Stranger Things – الموسم الخامس

تدور الأحداث في خريف 1987، وما تزال بلدة هوكينز تعاني ندوب فتح الشقوق، ويتحدث الأبطال لتحقيق هدف واحد: العثور على ڤيكنا والقضاء عليه. والذي اختفى، ولا أحد يعرف مكانه أو خططه. وتزداد المهمة صعوبة بعد أن وضعت الحكومة البلد تحت حجر عسكري وشددت مطاردتها لإليفن، ما أجبرها على الاختباء من جديد. ومع اقتراب ذكرى اختفاء "ويل"، يعود ذلك الإحساس الثقيل بالخطر ليخيّم من جديد.

المسلسل فكرة الأخوين دفر، ومن إنتاج Upside Down Pictures و21 Laps Entertainment، ويشارك الأخوان دفر كمنتجين منفذين إلى جانب شون ليفي من 21 Laps Entertainment و"دان كوهين".

الأبطال

يضم فريق التمثيل: وينونا رايدر (جويس بايرز)، وديفيد هاربر (جيم هوبر)، وميلي بوبي براون (إيليفن)، وفين وولفهارد (مايك ويلر)، وجاتين ماتارازو (داستين هندرسون)، وكاليب ماكلوجلين (لوكاس سينكلير)، ونواه شناب (ويل بايرز)، وسادي سينك (ماكس مايفيلد)، وناتاليا داير (نانسي ويلر)، وتشارلي هيتون (جوناثان بايرز)، وجو كيري (ستيف هارينغتون)، ومايا هوك (روبين باكلي)، وبريا فيرجسون (إريكا سينكلير)، وبريت جيلمان (موراي)، وجيمي كامبل باور (فيكنا)، وكارا بوونو (كارين ويلر)، وإيميبيث ماكنالتي (فيكي)، ونيل فيشر (هولي ويلر)، وجيك كونيلي (ديريك تيرنبو)، وأليكس برو (الملازم أكيرز)، وليندا هاميلتون (د. كاي).