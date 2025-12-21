سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.62 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و55.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك مصر: 55.6 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.87 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
بنك القاهرة: 55.58 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.86 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
بنك الإسكندرية: 55.58 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.86 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.
البنك التجاري الدولي: 55.58 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.87 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.