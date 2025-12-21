إعلان

سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:36 ص 21/12/2025

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.62 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و55.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 55.6 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.87 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك القاهرة: 55.58 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.86 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.58 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.86 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.58 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.87 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية