كتب- محمود الطوخي

كشف تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تورط شركات مسجلة في بريطانيا بتجنيد مئات المقاتلين المرتزقة من كولومبيا لمساندة قوات الدعم السريع في السودان، والتي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ووفقا لسجلات حكومية بريطانية، فإن شقة مكونة من غرفة نوم واحدة شمال لندن، مرتبطة بشبكة عابرة للحدود متورطة في تجنيد جماعات المرتزقة للقتال في صفوف الدعم السريع السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن الشقة المسجلة باسم شركة " Zeuz Global" المملوكة لشخصين كولومبيين خاضعين لعقوبات أمريكية بتهم تجنيد مرتزقة لصالح الدعم السريع.

وبعد يوم من إعلان العقوبات الأمريكية، نقلت الشركة مقرها إلى قلب العاصمة البريطانية، بمسمى عناوين فندقية دون إذن، غير أن تلك الفنادق نفت أي علاقة لها بهذه الشركة.

وشارك المرتزة الكولومبيون في الهجوم على مدينة الفاشر أواخر أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 60 ألف شخص وفق تقديرات محللين. كذلك درب المرتزقة الأطفال على القتال، فضلا عن عملهم كقناصة ومشغلي طائرات مسيرة إلى جانب استخدامهم أسلحة متطورة ساعدت الدعم السريع في السيطرة على المدينة.

وفي 12 ديسمبر الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 4 قادة في الدعم السريع، لارتكابهم فظائع خلال الحرب، بمن فيهم عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".