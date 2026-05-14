أكد مصدر مطلع بالنادي الأهلي أنهم على أعتاب التوقيع مع صفقة جديدة الأسبوع المقبل، وذلك لتدعيم مركز الهجوم.

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع صفقة جديدة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة القلعة الحمراء ستوقع مع مهاجم المغرب الفاسي، سفيان بن جديدة مقابل 2 مليون دولار بالإضافة إلى ما سيتقاضاه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام2028.

وأوضح المصدر، أن بن جديدة لديه عروضًا من أندية سعودية وقطرية ونادي بيراميدز لكن اللاعب يفضل القلعة الحمراء حتى الآن خاصة أنه سيحصل على ضمانات بالتقدير المالي إذ يحصل على مليون دولار في الموسم ويزيد بـ 200 ألف دولار في كل موسم.

من هو سفيان بن جديدة صفقة القلعة الحمراء الجديدة؟

يذكر أن بن جديدة مواليد 2001، من خريجي أكاديمية محمد الخامس، انضم إلى ستاندر ليج البلجيكي عام 2023، ثم إلى بروكسل البلجيكي، وعاد إلى المغرب منضما إلى نادي المغرب الفاسي في صيف 2025.

