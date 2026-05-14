مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد

كتب : رمضان حسن

09:22 م 14/05/2026 تعديل في 09:40 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سفيان بن جديدة صفقة الأهلي الجديدة (2)
  • عرض 6 صورة
    سفيان بن جديدة صفقة الأهلي الجديدة (1)
  • عرض 6 صورة
    سفيان بن جديدة صفقة الأهلي الجديدة (3)
  • عرض 6 صورة
    سفيان بن جديدة صفقة الأهلي الجديدة (4)
  • عرض 6 صورة
    سفيان بن جديدة صفقة الأهلي الجديدة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر مطلع بالنادي الأهلي أنهم على أعتاب التوقيع مع صفقة جديدة الأسبوع المقبل، وذلك لتدعيم مركز الهجوم.

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع صفقة جديدة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة القلعة الحمراء ستوقع مع مهاجم المغرب الفاسي، سفيان بن جديدة مقابل 2 مليون دولار بالإضافة إلى ما سيتقاضاه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام2028.

وأوضح المصدر، أن بن جديدة لديه عروضًا من أندية سعودية وقطرية ونادي بيراميدز لكن اللاعب يفضل القلعة الحمراء حتى الآن خاصة أنه سيحصل على ضمانات بالتقدير المالي إذ يحصل على مليون دولار في الموسم ويزيد بـ 200 ألف دولار في كل موسم.

من هو سفيان بن جديدة صفقة القلعة الحمراء الجديدة؟

يذكر أن بن جديدة مواليد 2001، من خريجي أكاديمية محمد الخامس، انضم إلى ستاندر ليج البلجيكي عام 2023، ثم إلى بروكسل البلجيكي، وعاد إلى المغرب منضما إلى نادي المغرب الفاسي في صيف 2025.

اقرأ أيضًا:

"مطر وتلج".. محمد صلاح يشارك متابعيه صورة جديدة
لعبنا مع الأهلي بعد موت والدنا بيوم.. أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سفيان بن جديدة الأهلي صفقات الأهلي2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
حوادث وقضايا

"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص
زووم

أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
زووم

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية