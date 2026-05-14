بعد دعوة ممدوح عباس.. هل يحضر ياسين منصور نهائي الكونفدرالية؟

كشف مصدر مطلع، موقف حضور ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، من حضور نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة، بعد الدعوة التي تلقاها من ممدوح عباس لحضور المباراة المرتقبة.

ويواجه الزمالك نظيره فريق اتحاد العاصمة، يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، ضمن منافسات دور الإياب في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

موقف ياسين منصور من حضور نهائي الكونفدرالية

وأوضح مصدر داخل الأهلي، أن ياسين منصور يتواجد حاليًا داخل مصر، إلا أن حضوره النهائي للمباراة يبقى مرهونًا بعدم سفره خارج البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال المصري يرتبط بطبيعة عمل تستدعي تواجده المستمر خارج مصر، وفي حال وجود ارتباط عاجل أو رحلة عمل خلال اليومين المقبلين، فلن يتمكن من تلبية الدعوة وحضور المباراة.

وأكد المصدر أن ياسين منصور لا يمانع حضور نهائي الكونفدرالية، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بعدد من الشخصيات الرياضية، لكن القرار النهائي سيُحسم وفق جدول أعماله وما إذا كان سيتواجد داخل مصر يوم المباراة من عدمه.

ممدوح عباس يدعو ياسين منصور

وكان ممدوح عباس قد أعلن، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، توجيه الدعوة إلى ياسين منصور لحضور النهائي القاري المقرر إقامته مساء السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.