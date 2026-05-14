مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

بعد دعوة ممدوح عباس.. هل يحضر ياسين منصور نهائي الكونفدرالية؟

كتب : رمضان حسن

03:49 م 14/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ياسين منصور (2)
  • عرض 7 صورة
    رجل الأعمال ياسين منصور
  • عرض 7 صورة
    ظهور ياسين منصور (1)
  • عرض 7 صورة
    ياسين منصور
  • عرض 7 صورة
    ظهور ياسين منصور (4)
  • عرض 7 صورة
    رجل الأعمال ياسين منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع، موقف حضور ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، من حضور نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة، بعد الدعوة التي تلقاها من ممدوح عباس لحضور المباراة المرتقبة.

ويواجه الزمالك نظيره فريق اتحاد العاصمة، يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، ضمن منافسات دور الإياب في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

موقف ياسين منصور من حضور نهائي الكونفدرالية

وأوضح مصدر داخل الأهلي، أن ياسين منصور يتواجد حاليًا داخل مصر، إلا أن حضوره النهائي للمباراة يبقى مرهونًا بعدم سفره خارج البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال المصري يرتبط بطبيعة عمل تستدعي تواجده المستمر خارج مصر، وفي حال وجود ارتباط عاجل أو رحلة عمل خلال اليومين المقبلين، فلن يتمكن من تلبية الدعوة وحضور المباراة.

وأكد المصدر أن ياسين منصور لا يمانع حضور نهائي الكونفدرالية، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بعدد من الشخصيات الرياضية، لكن القرار النهائي سيُحسم وفق جدول أعماله وما إذا كان سيتواجد داخل مصر يوم المباراة من عدمه.

ممدوح عباس يدعو ياسين منصور

وكان ممدوح عباس قد أعلن، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، توجيه الدعوة إلى ياسين منصور لحضور النهائي القاري المقرر إقامته مساء السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك ياسين منصور الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الشعبة: أسعار الدواجن تهبط 10% بسبب ضعف القوة الشرائية
اقتصاد

الشعبة: أسعار الدواجن تهبط 10% بسبب ضعف القوة الشرائية
بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
معبد هيبس.. حكاية كنز أثري يحتضن أقدم نص لحماية حقوق المرأة بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

معبد هيبس.. حكاية كنز أثري يحتضن أقدم نص لحماية حقوق المرأة بالوادي الجديد
نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
زووم

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح