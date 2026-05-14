قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن هناك أزمة حقيقية تتعلق بمنظومة المعاشات في مصر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين الذين أمضوا ما بين 35 إلى 40 عامًا في الخدمة لا يحصلون إلا على معاشات متدنية لا تتجاوز 4000 جنيه.

ماذا قال الإعلامي مجدي الجلاد عن ملف أصحاب المعاشات؟

أوضح "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا الواقع يطرح تساؤلات جوهرية حول العدالة في توزيع الدخل بين فئات المجتمع، خصوصًا في ظل ما يتم خصمه من العاملين طوال سنوات الخدمة لصالح صناديق التأمينات والمعاشات.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن الدولة في المقابل تركز على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين دون وجود حد أدنى عادل وموازي للمعاشات، رغم أن فئة كبار السن هم الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم بعد انتهاء سنوات العمل.

وأشار "الجلاد" إلى أن بعض الحالات الإنسانية لمواطنين يعانون من ظروف صحية صعبة بعد سنوات طويلة من العمل، يحصلون في النهاية على معاشات لا تكفي متطلبات الحياة الأساسية، مؤكدًا أن ذلك يستدعي إعادة النظر في السياسات الحالية.

وأكد مجدي الجلاد أن أي دولة تسعى للعدالة الاجتماعية يجب أن توازن بين الاستثمار في بداية الحياة عبر التعليم والصحة، وبين رعاية المواطنين في نهاية العمر، معتبرًا أن التنمية البشرية تبدأ من الطفولة لكنها لا تكتمل دون حماية كريمة لكبار السن.

وأوضح أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا بهاتين المرحلتين، إذ يتم الاستثمار في التعليم والصحة منذ الصغر، وفي الوقت نفسه توفير مظلة حماية قوية للمتقاعدين، مشيرًا إلى أن غياب هذا التوازن ينعكس سلبًا على المجتمع.

وشدد الإعلامي مجدي الجلاد، على أن أصحاب المعاشات الذين أمضوا عقودًا في خدمة الدولة لا يجوز أن يواجهوا أوضاعًا معيشية صعبة أو نقصًا في الرعاية، داعيًا إلى تدخل أكبر من الدولة لضمان حياة كريمة لهم واستكمال منظومة الحماية الاجتماعية بشكل أكثر عدالة وفعالية.

اقرأ أيضًا:

مجدي الجلاد: العالم يتصارع على الذكاء الاصطناعي.. ومصر تحتاج اقتصادًا إنتاجيًا

مجدي الجلاد: تحمُل المواطن من أجل الدولة لا يعني رضاؤه عن أداء الحكومة

مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار