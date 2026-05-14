ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية

كتب : وكالات

08:05 م 14/05/2026

ترامب وشي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الصيني شي جين بينج وافق اليوم الخميس على شراء 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها الرئيس الصيني اليوم هو أنه سيطلب 200 طائرة، وهذا أمر كبير بالنسبة لشركة بوينج".

وأكد ترامب، أن الرئيس الصيني يرغب في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أنه عرض بالفعل تقديم المساعدة.

وأوضح ترامب: "قال لي الرئيس الصيني إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في تقديم المساعدة".

