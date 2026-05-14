زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جامعة الأزهر الشريف، حيث كان في استقباله الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات.

كما شارك في استقبال الوزير، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، عميد كلية طب بنات القاهرة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والوسطية ونشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن التعاون بين أركان المؤسسة الوطنية والعلمية يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وترسيخ الوعي الصحيح، مضيفًا: "الأزهر الشريف بيتنا العلمي والوطني الأصيل".

وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الزهراء التعليمي

عقب اللقاء، توجَّه الوزير برفقة رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، إلى تفقد مستشفى الزهراء التعليمي التابعة لجامعة الأزهر، ومبنى الأطفال التابع لوزارة الأوقاف؛ وذلك بحضور خالد محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، واللواء وئام عبد الله سويلم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الجولة، أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة تقدم خدماتها الطبية يوميًا لما يقرب من عشرة آلاف مواطن، وأنها أجرت نحو 45 ألف عملية كبرى خلال العام الماضي، كما تستقبل أكثر من مليوني مريض سنويًا بمختلف المستشفيات التابعة لها، بما يعكس حجم الدور الطبي والإنساني الذي تضطلع به الجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لجامعة الأزهر ومستشفياتها وهيئاتها، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به في خدمة المواطنين، ودعمًا لرسالة الأزهر الشريف العلمية والدعوية والطبية.

وأثناء الجولة التفقدية، حرص الوزير على تفقد المرضى والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات جامعة الأزهر في خدمة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الطبية والتعليمية، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس جامعة الأزهر عن تقديره لزيارة وزير الأوقاف، مثمنًا موافقته على إحلال وتجديد مبنى الأطفال التابع لوزارة الأوقاف، بما يسهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للأطفال والارتقاء بها، ويعزز جهود الجامعة في أداء رسالتها الإنسانية والعلمية