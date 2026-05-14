"ركبنا بتخبط في بعض".. على أبو جريشة يكشف تفاصيل بدايته و أول ألقابه الإفريقية

حجز نادي أبو قير للأسمدة اليوم الخميس، بطاقة التأهل رسميًا للدوري المصري الممتاز، ليصعد للمرة الأولي في تاريخه لدوري الأضواء.

ونجح نادي أبو قير بقيادة مدربه أمير عزمي مجاهد، في تحقيق الفوز علي راية بنتيجة 4-0، ليحتل المركز الثالث في دوري المحترفين ويتأهل للممتاز.

ويعرض "مصراوي"، أبرز المعلومات عن نادي أبو قير بعد صعوده للممتاز لأول مرة في تاريخه كالتالي:

- تأسس النادي عام 1987 في محافظة الإسكندرية.

- يتبع لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

- الملعب الرئيسي هو ستاد الإسكندرية، ملعب نادي أبو قير بالطابية.

- أنهى الفريق الموسم برصيد 58 نقطة محتلاً المركز الثالث المؤهل للممتاز.

- لم يسبق له أن لعب في الدوري الممتاز طوال تاريخه.

- يقود الفريق فنيًا، أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق.

- سمي بهذا الإسم نبسة لمنطقة أبو قير وهو تحريف لاسم "الأب كير" (Abakir)

اقرأ أيضًا:

عبد العزيز عبد الشافي يكشف أسرارًا من مشوار طفولة إبراهيم وحسام حسن

مفاجأة.. إيران تعلن عدم حصولها على تأشيرات كأس العالم 2026