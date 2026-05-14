"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟

كتب : أحمد عادل

01:46 م 14/05/2026

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع متهم بقتل زوجته داخل شقتهما بمدينة بدر، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما على خلفية مروره بضائقة مالية.

التحقيقات: المتهم أنهى حياة زوجته بشاكوش ومقص

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، في العقد السادس من عمره، اعتدى على زوجته مستخدمًا "شاكوش"، ما تسبب في تهشم رأسها، قبل أن يسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد باستخدام "مقص"، ما أدى إلى وفاتها.

وأضافت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين يوم الواقعة بسبب الأزمات المالية التي كان يمر بها المتهم، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، انتهت بارتكابه الجريمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يمتلك محلًا لبيع السيراميك، واضطر إلى بيعه بسبب تعثره المالي، فيما تراكمت عليه الديون خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته بصورة مستمرة.

تفاصيل ضبط المتهم بقتل زوجته ببدر

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من ضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

