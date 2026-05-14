"ركبنا بتخبط في بعض".. على أبو جريشة يكشف تفاصيل بدايته و أول ألقابه الإفريقية

كشف الناقد الصحفي الشهير حسن المستكاوي قصة أشهر العائلات الإسماعيلية "عائلة محمد صالح أو جريشة"، موضحاً سبب تسميتها بهذا الأسم.

قصة تسمية عائلة أبو جريشة

وقال المستكاوي في تصريحات عبر برنامج " صاحبة السعادة":"ليه بقى اسم أبو جريشة؟ تصوري ليه قصة كبيرة وهي الجد الكبير كان اسمه محمد صالح أبو جريشة كان مشهور بأكله".

وأضاف: "الأكلة دي عبارة عن دقيق وقمح وسمنة وسكر وكان في سيناء كان عايش في القنطرة، وفي سيناء بيسموا الأكلة دي جريشة فسموه محمد صالح أبو جريشة، فمن هنا جه اسم أبو جريشة".

وتابع حديثه قائلاً: "أما في سينا بيسموها حتى الآن بيسموا الأكلة دي جريشة، فمن هنا جه اسم أبو جريشة".

هبوط الإسماعيلي من الدوري المصري الممتاز

وتسود حالة من الحزن داخل الكرة المصرية، عقب هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إثر هزيمته أمام وادي دجلة بثنائية لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

