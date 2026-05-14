الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

بسبب أكلة شعبية.. القصة الكاملة لاسم عائلة أبو جريشة

كتب : نهي خورشيد

09:59 م 14/05/2026 تعديل في 09:59 م
    صلاح أبو جريشة مع زوجته وأولاده
    صلاح أبو جريشة يتابع إحدى المباريات
    صلاح أبو جريشة مع أولاده
    صلاح أبو جريشة
    علي أبو جريشة نجم الإسماعيلية
    صلاح أبو جريشة
    صلاح أبوجريشة مع زوجته وأولاده
    على أبوجريشة
    صلاح أبو جريشة
    علي أبوجريشة
    علي أبو جريشة 01
    علي أبوجريشة 02

كشف الناقد الصحفي الشهير حسن المستكاوي قصة أشهر العائلات الإسماعيلية "عائلة محمد صالح أو جريشة"، موضحاً سبب تسميتها بهذا الأسم.

قصة تسمية عائلة أبو جريشة

وقال المستكاوي في تصريحات عبر برنامج " صاحبة السعادة":"ليه بقى اسم أبو جريشة؟ تصوري ليه قصة كبيرة وهي الجد الكبير كان اسمه محمد صالح أبو جريشة كان مشهور بأكله".

وأضاف: "الأكلة دي عبارة عن دقيق وقمح وسمنة وسكر وكان في سيناء كان عايش في القنطرة، وفي سيناء بيسموا الأكلة دي جريشة فسموه محمد صالح أبو جريشة، فمن هنا جه اسم أبو جريشة".

وتابع حديثه قائلاً: "أما في سينا بيسموها حتى الآن بيسموا الأكلة دي جريشة، فمن هنا جه اسم أبو جريشة".

هبوط الإسماعيلي من الدوري المصري الممتاز

وتسود حالة من الحزن داخل الكرة المصرية، عقب هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إثر هزيمته أمام وادي دجلة بثنائية لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
نتنياهو: القدس ستظل عاصمتنا التاريخية والأبدية
التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
