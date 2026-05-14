موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

10:45 م 14/05/2026

معتمد جمال

أعلن نادي الزمالك إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الثالثة عصر غدٍ الجمعة باستاد القاهرة الدولي وذلك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر قائد الفريق الأبيض المؤتمر الصحفي إلى جانب المدير الفني للحديث عن الاستعدادات الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام الفريق الجزائري.

موعد مؤتمر مدرب اتحاد العاصمة

في المقابل، يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بلامين نداي المدير الفني لاتحاد العاصمة، في الثانية والنصف ظهر غدٍ الجمعة بحضور قائد الفريق الجزائري للحديث عن اللقاء النهائي.

موعد إياب نهائي الكونفدرالية

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
"السياحة" تطلق تطبيق "رفيق" لخدمة حجاج السياحة المصريين
الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
