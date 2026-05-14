شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الحفل السنوي لعيد العمال، الذي نظمه الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة، لتكريم 300 عامل من مختلف الشركات والهيئات والقطاع الخاص التابعة للمحافظة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم مسيرة التنمية.

أحمد الأنصاري: عمال مصر أساس التنمية

أكد محافظ الجيزة، خلال الاحتفالية التي أُقيمت بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تضمن حقوق العمال وتحسن مستوى معيشتهم.

وأضاف أن الدولة تعمل على التوسع في برامج الحماية والتكافل الاجتماعي للنهوض بأوضاع العمال، في إطار رؤية مصر 2030.

محافظ الجيزة: العمال شركاء في الإنجازات القومية

أعرب "الأنصاري"، عن سعادته بالتواجد وسط نخبة من عمال المحافظة، مؤكدًا أن لهم دورًا رئيسيًا فيما تشهده الدولة من مشروعات قومية وإنجازات تنموية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على دعم جهود التدريب والتأهيل المستمر للعمال، بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وفي ختام الاحتفالية، وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمحافظة، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الاحتفالية تقديم عروض كورال وطنية لطلاب أكاديمية الفنون، وسط إشادة كبيرة من الحضور، إلى جانب تسليم دروع تكريمية للعمال تقديرًا لدورهم وجهودهم في مواقع العمل المختلفة.