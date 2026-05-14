شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات إطلاق النسخة الثانية من برنامج ستاند أب (Stand Up)، والذي يمثل تجديدًا رسميًا للشراكة بين لوريال باريس ومؤسسة مطمن.

جاء ذلك بحضور كل من: سارة عزيز، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "مطمن ، وحسين أبو الروس، مدير عام قطاع المنتجات الاستهلاكية في لوريال مصر ، ونهلة مختار، مدير عام التواصل والتنمية المستدامة بشركة لوريال.

وأكدت "عمار" خلال كلمتها، أن البرنامج يأتي في إطار الالتزام المشترك ببناء مجتمع أكثر أمانًا واحترامًا للمرأة، مشددة على أن كل امرأة تستحق أن تشعر بالأمان وتتحرك في مجتمعها بثقة وكرامة.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن التحرش لا يمثل مجرد سلوك مرفوض، بل يعد اعتداءً على حق المرأة في الأمان والمشاركة والحياة الكريمة، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مجتمعية مشتركة تشمل نشر الوعي وتصحيح المفاهيم وتعزيز قيم الاحترام.

ووجهت أمل عمار الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن دستور 2014 نص بشكل واضح على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده في هذا الملف من خلال تقديم الدعم القانوني والنفسي عبر مكاتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء لإطلاق المبادرات والبرامج التوعوية المختلفة.

وأكدت أن برنامج "قف في وجه التحرش" يمثل نموذجًا مهمًا للتوعية والتمكين، إذ يعتمد على تدريب الأفراد على التدخل الآمن والإيجابي لمواجهة التحرش في الأماكن العامة، باستخدام أدوات علمية وعملية لدعم الضحايا.

أوضحت سارة عزيز، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "مطمن، من جانبها، أن البرنامج نجح منذ انطلاقه عام 2022 في تدريب أكثر من 50 ألف شخص على منهجية “5D”، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 80 ألف مستفيد خلال 15 شهرًا.

وأكدت نهلة مختار، مدير عام التواصل والتنمية المستدامة بشركة لوريال، أن الشراكة تحظى بدعم مستمر من المجلس القومي للمرأة، وتهدف إلى رفع وعي الفتيات والشباب والمساهمة في بناء مجتمع أكثر أمانًا للمرأة.

وشهدت المستشارة أمل عمار، فى ختام اللقاء، توقيع البروتوكول بين المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "مطمن ، ومدير عام قطاع المنتجات الاستهلاكية في لوريال مصر

ويذكر أن النسخة الثانية من برنامج "ستاند أب"، تهدف إلى تسليط الضوء ورفع الوعى عن ظاهرة التحرش فى الاماكن العامة ودعم المجتمع للتدخل بشكل أمن وفعال وتزويد الجمهور المصري بالوعي والأدوات اللازمة للتدخل الآمن ودعم ثقافة الاحترام المتبادل.

