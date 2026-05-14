كشف مصدر داخل الأهلي عن مفاجأة من سيد عبدالحفيظ تجاه المغربي أشرف بن شرقي، بعدما أوصى بضرورة التحرك مبكرًا لتجديد عقد اللاعب وتقديره ماليًا، ضمن خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.

وأوضح المصدر أن عبدالحفيظ وضع بن شرقي ضمن قائمة اللاعبين الذين يرى ضرورة التجديد لهم خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن عقد اللاعب المغربي يمتد حتى صيف 2027، بعدما وقع للأهلي في يناير 2025 لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، دون أن يفرض شروطًا مالية معقدة وقتها.

تجهيز العقد الجديد لأشرف بن شرقي

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل تجهيز عرض جديد للاعب يتجاوز مليون دولار في الموسم الواحد، تقديرًا لدوره الفني وتأثيره داخل الفريق، خاصة أن راتبه الحالي يُقدر بنحو 800 ألف دولار سنويًا.

وأكد المصدر أن هناك حالة من القناعة داخل النادي بأهمية استمرار بن شرقي، سواء على المستوى الفني أو الجماهيري، مع رغبة واضحة من الإدارة في الحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

