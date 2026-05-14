"ركبنا بتخبط في بعض".. على أبو جريشة يكشف تفاصيل بدايته و أول ألقابه الإفريقية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً ودياً على حساب فريق دلفي بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات الأحمر للمباريات المقبلة.



كواليس ودية الأهلي اليوم



وسجل هدفي الأهلي كل من إمام عاشور وعمر معوض.



كما شهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين، إذ حرص الجهاز الفني على منح الفرصة لعناصر مختلفة على مدار شوطي اللقاء، بهدف تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً.



موعد مباراة الأهلي والمصري



ويواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

