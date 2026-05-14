خلف عدسات الهواتف وموجات الترند المتسارعة، تحولت مقاطع فيديو مثيرة للجدل إلى طريق قصير نحو الشهرة السريعة، لكن النهاية هذه المرة كانت داخل قسم الشرطة، بعدما رصدت مباحث الآداب نشاط "بلوجر" اعتادت نشر فيديوهات وُصفت بأنها مخالفة للقيم المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مباحث الآداب ترصد فيديوهات بلوجر

البداية جاءت من متابعة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد إحدى صانعات المحتوى وهي تنشر مقاطع فيديو تظهر خلالها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء وتؤدي حركات غير لائقة، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

بلوجر مثيرة للجدل

التحريات كشفت أن المتهمة اعتمدت على هذا النوع من المحتوى المثير بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات، لتحقيق أرباح مالية عبر حساباتها الإلكترونية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

سقوط بلوجر مدينة نصر

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مقاطع الفيديو محل الاتهام، بالإضافة إلى دلائل رقمية تؤكد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء التفاعل على منصات التواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل النشاط الإلكتروني للمتهمة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها