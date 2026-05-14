تلقي وكيل اللاعبين نادر شوقي نبأ صادم اليوم الخميس، بتلقي خبر وفاة والده.

ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة والد نادر شوقي غدًا الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقي العزاء في مسجد عمر مكرم،

ويعد نادر شوقي أحد أبرز وكلاء اللاعبين في مصر، وأحد الأسباب المحورية في الصفقة الشهيرة بانتقال أحمد السيد زيزو من الزمالك للأهلي الموسم الماضي.

وقال شوقي، في ظهور سابق ببرنامج "أقر واعترف" عبر قناة النهار، إنه كان بمثابة "اللهو الخفي" في صفقة انتقال زيزو للأهلي، مشيرًا إلى أنه تحرك بدافع القناعة والرغبة فقط، دون أن يكون صاحب مصلحة مباشرة.

