يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت المقبل في إطار منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت المقبل 16 مارس الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفارس الأبيض واتحاد العاصمة، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

رقم تاريخي ينتظر معتمد جمال في نهائي كأس الكونفدرالية

وسيكون معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على موعد مع تحقيق رقما تاريخيا حال الفوز على حساب نظيره اتحاد العاصمة وحصد لقب الكونفدرالية.

وحال تمكن جمال من قيادة الأبيض للتتويج بلقب الكونفدرالية في الموسم الحالي، سيصبح أول مدرب مصري في التاريخ يتوج بلقب البطولة.

وتمتلك الأندية المصرية 3 ألقاب في كأس الكونفدرالية، بواقع لقب للنادي الأهلي ولقبين لنادي الزمالك، إلا أن كل هذه الألقاب جاءت مع مدربين أجانب.

ففي عام 2014 توج المارد الأحمر باللقب تحت قيادة المدرب الإسباني جاريدو، قبل أن يحقق الزمالك اللقب في مناسبتين، عام 2019 تحت قيادة كريستيان جروس، بالإضافة إلى عام 2024 تحت قيادة جوزيه جوميز.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في الجزائر.

