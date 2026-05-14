الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

"قبل نهائي الكونفدرالية".. معتمد جمال ينتظر تحقيق رقما تاريخيا مع الزمالك

كتب : يوسف محمد

08:33 م 14/05/2026 تعديل في 08:40 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال المدير الفني للزمالك (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال المدير الفني للزمالك (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال المدير الفني للزمالك (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال المدير الفني للزمالك (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    سمير طفل صحاب الارض و معتمد جمال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت المقبل في إطار منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت المقبل 16 مارس الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفارس الأبيض واتحاد العاصمة، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

رقم تاريخي ينتظر معتمد جمال في نهائي كأس الكونفدرالية

وسيكون معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على موعد مع تحقيق رقما تاريخيا حال الفوز على حساب نظيره اتحاد العاصمة وحصد لقب الكونفدرالية.

وحال تمكن جمال من قيادة الأبيض للتتويج بلقب الكونفدرالية في الموسم الحالي، سيصبح أول مدرب مصري في التاريخ يتوج بلقب البطولة.

وتمتلك الأندية المصرية 3 ألقاب في كأس الكونفدرالية، بواقع لقب للنادي الأهلي ولقبين لنادي الزمالك، إلا أن كل هذه الألقاب جاءت مع مدربين أجانب.

ففي عام 2014 توج المارد الأحمر باللقب تحت قيادة المدرب الإسباني جاريدو، قبل أن يحقق الزمالك اللقب في مناسبتين، عام 2019 تحت قيادة كريستيان جروس، بالإضافة إلى عام 2024 تحت قيادة جوزيه جوميز.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في الجزائر.

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
شئون عربية و دولية

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص
زووم

أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
زووم

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن

