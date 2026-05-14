الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

عبد العزيز عبد الشافي يكشف أسرارًا من مشوار طفولة إبراهيم وحسام حسن

كتب : محمد عبد الهادي

07:35 م 14/05/2026 تعديل في 08:52 م
  • عرض 14 صورة
كشف عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي السابق، كواليس جديدة عن طفولة التوأم إبراهيم وحسام حسن أثناء تواجدهم بناشئين الأهلي.

تصريحات عبدالعزيز عبدالشافي عن حسام وإبراهيم حسن

قال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "إبراهيم وحسام حسن، كانوا صورة طبق الأصل خلال فترة الطفولة، وكنت فاكرهم شخص واحد".

وتابع: "في مرة من المرات كان أحد ما ينادي على إبراهيم فاستغربت وسألته ألم تقل لي أن إسمك حسام، فرد وقال أنا إبراهيم والذي يقف هناك هو أخي حسام".

وأضاف عبدالعزيز عبدالشافي: "كنت بتلخبط فيهم وحاولت أفرق بينهم، فاديت لواحد منهم حذاء كرة مختلف عن الثاني علشان أعرفهم من بعض".

وواصل: "لما بدأوا معايا كانو الاتنين مهاجمين، ولكن حسام كان متميز اكتر من في نقطة الهجوم، لذلك قمنا بتغير مركز ابراهيم حسن

اختتم: "زميلي عادل طعيمة لما مسك الفرقة بعدي قدر يغير مركز إبراهيم ويخليه مدافع وبقي مميز جدًا في المركز ده، وحسام استمر في مركز المهاجم لحد ما وصل للي هو فيه".

