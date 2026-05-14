كشف عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي السابق، كواليس جديدة عن طفولة التوأم إبراهيم وحسام حسن أثناء تواجدهم بناشئين الأهلي.

تصريحات عبدالعزيز عبدالشافي عن حسام وإبراهيم حسن

قال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "إبراهيم وحسام حسن، كانوا صورة طبق الأصل خلال فترة الطفولة، وكنت فاكرهم شخص واحد".

وتابع: "في مرة من المرات كان أحد ما ينادي على إبراهيم فاستغربت وسألته ألم تقل لي أن إسمك حسام، فرد وقال أنا إبراهيم والذي يقف هناك هو أخي حسام".

وأضاف عبدالعزيز عبدالشافي: "كنت بتلخبط فيهم وحاولت أفرق بينهم، فاديت لواحد منهم حذاء كرة مختلف عن الثاني علشان أعرفهم من بعض".

وواصل: "لما بدأوا معايا كانو الاتنين مهاجمين، ولكن حسام كان متميز اكتر من في نقطة الهجوم، لذلك قمنا بتغير مركز ابراهيم حسن

اختتم: "زميلي عادل طعيمة لما مسك الفرقة بعدي قدر يغير مركز إبراهيم ويخليه مدافع وبقي مميز جدًا في المركز ده، وحسام استمر في مركز المهاجم لحد ما وصل للي هو فيه".

