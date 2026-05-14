قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد اليوم الخميس انكسارًا مؤقتًا في حدة الموجة الحارة مقارنة بالأمس الذي سجل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

موعد انكسار الموجة الحارة في مايو 2026

أوضحت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أن هذا التحسن النسبي لا يعني انتهاء الموجة، إذ تستمر الأجواء الحارة خلال ساعات النهار، مع بقائها أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن اليوم الخميس يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، على أن تبدأ الأجواء في الاستقرار النسبي يومي الجمعة والسبت عند مستويات أوائل الثلاثينيات.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع مرة أخرى خلال يومي الأحد والاثنين، في استمرار لتقلبات الحالة الجوية خلال الفترة الحالية.

وتوقعت منار غانم أن يحدث الانكسار الفعلي للموجة الحارة يوم الثلاثاء المقبل، مع تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكدت أن هذه التقلبات تعتبر أمرًا معتادًا في هذا التوقيت من العام، إذ نمر بالنصف الثاني من فصل الربيع ونقترب من فصل الصيف، وهي فترة تتكرر فيها موجات الحرارة بشكل طبيعي.

