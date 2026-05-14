رحل عن عالمنا الفنان محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ وسط صدمة نجوم الوسط الفني.

وأعلن عن خبر الوفاة أحد أصدقائه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلي رحمة الله تعالى محمد حسن الجندي، تاني واحد يروح من دفعتي بعد حسام الأسواني الله يرحمه، من أحلام العيال الصغيرة لبقينا بنعد الوفيات ، الحمد لله على كل شئ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر مشاركات محمد حسن الجندي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد حسن الجندي على شاشة السينما بفيلم "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019.

وجسد من خلاله شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسط إشادات كبيرة من قبل النقاد والجمهور.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد سيعد،أحمد رزق، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد رمضان، قصة سينمائية شريف عرفة، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج شريف عرفة.

