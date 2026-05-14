شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، على أن طهران لن تستسلم لأي ضغط أو تهديد، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري لأي قضية تخص بلاده.

وأوضح عراقجي في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيودلهي، أن التجربة أثبتت أن إيران لا تقهر، وأن الضغوط تزيدها قوة واتحادا أكثر مما كانت عليه في السابق.

وأشار عراقجي، إلى أن بلاده تعرضت مرتين خلال أقل من عام لاعتداءات وحشية وغير قانونية من قبل الولايات المتحدة و جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذه الهجمات استندت إلى مزاعم كاذبة تخالف تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصريحة، وتتعارض مع تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها، معتبرا أن إيران وقعت ضحية للتوسع غير القانوني وإشعال الحروب.

موقف إيران وأمريكا من التوتر الإقليمي

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن عدم الاستقرار الإقليمي يمثل حالة خسارة لجميع الأطراف، بمن فيهم المعتدون أنفسهم، واصفا هذه الأفعال بأنها ظواهر بشعة لا مكان لها في العالم المعاصر.

وشدد على أن الشعب الإيراني دافع عن استقلاله وسيادته باعتزاز في مواجهة هذا العنف المروع، رافضا الخضوع لإرادة وأهواء القوى المهيمنة، ومؤكدا أن بلاده لن تتراجع أبدا عن ثوابتها الوطنية.

ووصف عراقجي، صمود الشعب الإيراني تحت القصف، مشيرا إلى أمهات مدينة ميناب اللواتي لم ينحنين للحزن لفقدان أبنائهن، والشباب المتمسك بمستقبله المشرق رغم غبار الحروب، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يزال يؤمن بعالم حر ومستقر وعادل.

رؤية بريكس لمواجهة الهيمنة وتجنب اندلاع حرب إيران

أوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة للدفاع بكل قوة عن حريتها وأرضها، لكنها في الوقت ذاته منفتحة على المسار الدبلوماسي القائم على لغة الاحترام المتبادل.

وبينما أكد جاهزية القوات المسلحة لتوجيه رد ساحق ومدمر لأي معتدٍ خارجي، شدد عراقجي على أن الشعب الإيراني مسالم ولا يريد الحرب، واصفا بلاده بأنها الطرف الذي وقع عليه الظلم والعدوان في هذا الوضع.

واعتبر عراقجي أن مجموعة بريكس تمثل ظهور نظام عالمي جديد يكون فيه الجنوب العالمي أحد المهندسين الرئيسيين للمستقبل، مشيرا إلى أن "القوى الإمبريالية الآفلة" تحاول إعادة الزمن إلى الوراء عبر ردود فعل عدوانية يائسة.

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن المعركة التي صمدت فيها إيران هي دفاع عن جميع أعضاء المجموعة وعن العالم الجديد، داعيا إلى إنهاء شعور الولايات المتحدة بالتفوق والحصانة، ومطالبا بجعل سياسات الإكراه الأمريكي جزءا من "مزبلة التاريخ" عبر التعاون المشترك.

وحذر عراقجي من أن الإمبراطوريات الآفلة تتشبث باليأس وتلجأ لانتهاك سيادة الدول والقرصنة العلنية في أعالي البحار والإبادة الجماعية المروعة التي تُقبل علنا في العواصم الغربية.

وطالب عراقجي دول بريكس والمجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الولايات المتحدة و جيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، ومنع تسييس المؤسسات الدولية، واتخاذ إجراءات عملية لإنهاء حصانة منتهكي ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن بريكس يجب أن تصبح ركيزة لنظام عالمي أكثر عدلا لا تحل فيه القوة محل الحق.