الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 0
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

وفد رسمي من الزمالك يقدم واجب العزاء في والد محمد شحاتة لاعب الفريق

كتب : يوسف محمد

08:00 م 11/05/2026
    محمد شحاتة من مران الزمالك
    والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
    محمد شحاتة ووالده
    تشييع جثمان والد محمد شحاتة لاعب الزمالك بالمنيا (3)
    محمد شحاتة
    محمد شحاتة
    جون إدوارد وعبد الناصر محمد
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر

توجه وفد رسمي من نادي الزمالك إلى منزل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق بمحافظة المنيا، لتقديم واجب العزاء للاعب في وفاة والده.

وكان والد محمد شحاتة نجم وسط نادي الزمالك، رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، قبل مباراة الأبيض أمام اتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

وضم وفد الفارس الأبيض لتقديم واجب العزاء في وفاة والد لاعب وسط الفريق محمد شحاتة كلا من، جون إدوارد، عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، بالإضافة إلى وعبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات.

وعلى الرغم من وفاة والد محمد شحاتة يوم الخميس الماضي، إلا أنه شارك أساسيا في مباراة الأبيض يوم السبت الماضي أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الفارس الأبيض تلقى الهزيمة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على يد اتحاد العاصمة، بهدف دون مقابل.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يمتلك لقبين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث توج باللقب في نسختي البطولة عامي 2019، 2023.

محمد شحاتة نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الزمالك واتحاد العاصمة

بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
