يلاقي نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ملعب تدريب اتحاد العاصمة الجزائري

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فريق شباب بلوزداد سيخوص تدريباته على ملاعب وادى دجلة، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة ماجد سامي مالك النادي، على استضافة مران الفريق الجزائري، عند قدومه إلى مصري.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يستضيف فيها وادي دجلة تدريبات منافسي الزمالك، خلال النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية، حيث استضاف تدريبات شباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي البطولة.

موعد وصول بعثة اتحاد العاصمة للقاهرة

ويذكر أن بعثة نادي اتحاد العاصمة الجزائري ستأتي إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الفريق الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "5 جويلية" بالجزائر.

