أيام قليلة تفصلنا عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي ستجمع بين نادي الزمالك ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

موعد وصول بعثة فريق شباب بلوزداد للقاهرة لمواجهة الزمالك

وستصل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، استعدادا لمواجهة الفارس الأبيض.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، انتهت لصالح الأخير بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "5 جويلية".

ويطمح نادي الزمالك لحصد لقب النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع عدد ألقابه في تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى 3 ألقاب.

أقرأ أيضًا:

مصراوي يكشف تفاصيل اتفاق أبو ريدة والأهلي قبل انتقالات الصيف.. تفاصيل

رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل



