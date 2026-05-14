في تحرك سريع يعكس التشدد تجاه أي تجاوزات فردية، قررت وزارة الداخلية إيقاف أحد أفراد الشرطة عن العمل وإحالته للتحقيق، عقب تداول تفاصيل واقعة تتعلق بطريقة تعامله مع متسول داخل أحد القطارات بمحافظة سوهاج.

واقعة متسول قطار سوهاج

شهد أحد القطارات المارة بمحافظة سوهاج واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا، بعدما تم رصد تجاوز من أحد أفراد الشرطة خلال تعامله مع شخص يمتهن التسول داخل القطار.

تجاوز شرطي داخل قطار

وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية بوزارة الداخلية لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها، في إطار سياسة الوزارة التي تؤكد الالتزام بالضوابط المهنية وحسن معاملة المواطنين.

قرار الداخلية الحاسم

وبعد مراجعة الواقعة، تقرر إيقاف فرد الشرطة عن العمل وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وفقًا للوائح المنظمة وثوابت وزارة الداخلية.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص الوزارة على التعامل الحاسم مع أي تجاوزات فردية قد تصدر من بعض العناصر، والتأكيد على الالتزام بمعايير الانضباط واحترام حقوق المواطنين أثناء أداء المهام الأمنية.

