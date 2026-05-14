قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القدس ستظل تحت السيادة الإسرائيلية للأبد، مؤكدا أن "القدس ستظل عاصمتنا التاريخية والأبدية".

وأضاف نتنياهو خلال لقائه بوفد تابع للطائفة الإثيوبية، اليوم الخميس، أنه "لو لم تشن إسرائيل الحرب ضد إيران مرتين، لكنا نواجه كيانا يمتلك قنبلة نووية ويمثل تهديداً وجوديا".

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل بعزم لمواجهة الإسلام الراديكالي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو إن إسرائيل "قلبت المعادلة"، معتبراً أن النظام الإيراني أصبح أضعف من أي وقت مضى، فيما أصبحت إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستواصل التعاون مع الجهات المعتدلة في الإقليم التي تمد يد السلام معها.

وأوضح نتنياهو أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يعملون حاليا في غزة ولبنان والضفة الغربية لمنع أي تهديدات مستقبلية.