الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

"أنجب كبار القوم وفضله على الجميع".. كيف وصف أشهر المعلقين الإسماعيلي؟

كتب : نهي خورشيد

08:33 م 14/05/2026
تغني العديد من المعلقين العرب بتاريخ النادي الإسماعيلي، كونه أحد أشهر الأندية الجماهيرية في كرة القدم المصرية.


ويعيش الإسماعيلي وجماهيره في الوقت الحالي، أصعب لحظاته وذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه إلى دوري القسم الثاني "المحترفين".


كيف وصف المعلقون العرب الدراويش؟


ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز ما قاله نجوم التعليق العربي عن الإسماعيلي


وقال المعلق التونسي عصام الشوالي:"مرة أخرى في نصف نهائي دوري الأبطال.. روني، شاهد الكرة وليس التقسيمة فقط وبصراحة، كما يقول عشاق الإسماعيلي المصري على أنغام السمسمية “السامبا مانشستريه” هذا المساء تمتع الجميع بتمريرات رائعة وتحركات ساحرة في وسط الميدان" وذلك خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

تعليق آخر للشوالي:"ليس فقط بألوانهم بل بأسمائهم التاريخية، هذا الفريق العريق الذي أنجب كبار القوم في الكرة المصرية".


فيما وصف المعلق الإماراتي عامر عبدالله الدروايش:"الإسماعيلي بطل العرب عام 2004، لكن هناك مجداً آخر فتح الأمجاد لكل العرب على صعيد قارة أفريقيا، على كل أبطال العرب في أفريقيا إلا لا ينسو فضل الإسماعيلي.


للإسماعيلي فضل على كل عربي أفريقي، كيف لا هو أول بطل عربي متوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ عام 1969، هذا فضل الإسماعيلي هو من فتح الدرب، هو من دلهم على الطريق، هو من جعل الريادة الأفريقية والإقليمية هدف لكل العرب فبعد ذلك شاهدنا الزمالك والأهلي والترجي والكثير من أندية العرب تتزعم القارة الأفريقية، الفضل للإسماعيلي أولاً هو من دلهم وهو من علمهم برازيل العرب الدروايش".


فيما قال المعلق البحريني خالد الحدي :"محمد حمص نجم الإسماعيلي هدف في مرمى بوفون العظيم، وكان هدف فوز مصر على إيطاليا بهدف نظيف في بطولة كأس القارات، الإسماعيلي أيها السيدات والسادة قدم عبر كل العصور قدم الكثير من الأساطير التي اردت شارة الكرة المصرية، وقدم الكثير من الأسماء التي ساهمت في إنجازات كرة القدم المصرية".

خالد الحدي :"عندما يتعلق الأمر بأساطير في النادي الإسماعيلي، فطبعا عائلة أبو جريشة، شيئاً من برازيل مصر هذه النقلات".

ومن أشهر تعلقيات خالد الحدي:" الإسماعيلية يا سيرك الكرة ، في المرمى نسجل كورة ، شوطي وحاولي هناخد الدوري".

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية