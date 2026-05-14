إنبي يوضح حقيقة رحيل حمزة الجمل بعد انتهاء عقده

كشف أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، تفاصيل رحيل المدير الفني حمزة الجمل عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.



وأوضح الشريعي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجمل فضل الرحيل عقب انتهاء عقده بسبب وجود اختلافات خلال جلسات التفاوض المتعلقة ببعض مطالب الموسم الجديد، موضحاًعلى أن الأمر طبيعي ويحدث في أي مفاوضات بين الأندية ومدربيها.



وأكد رئيس إنبي أن علاقته بحمزة الجمل لا تزال قوية للغاية، خاصة إن المدرب يعد صديقاً شخصياً له، إلى جانب كونه واحداً من المدربين أصحاب الكفاءة الكبيرة في الكرة المصرية.



وأضاف أن المدير الفني السابق طلب عدة أمور تخص تجهيزات الفريق وخطط الموسم المقبل، لكن إدارة النادي لم تتوصل معه لاتفاق نهائي بشأنها.



وأشار الشريعي إلى أن إدارة إنبي لا تتعجل في حسم ملف المدير الفني الجديد، موضحاً أن الوقت لا يزال كافياً لاختيار الجهاز الفني الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.



ترتيب إنبي في الدوري المصري

ويحتل الفريق الكروي بنادي إنبي المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المصري صاحب المركز الخامس.

