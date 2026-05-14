أعرب محمد عمر نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد بعد هبوط النادي الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية المصري "دوري المحترفين".

وضمن الاتحاد السكندري البقاء في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش أمس، بنتيجة هدف دون مقابل.

تصريحات محمد عمر نجم الاتحاد السابق

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد بتحقيق نادي الاتحاد الفوز على حساب طلائع الجيش والابتعاد عن منطقة الهبوط في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026".

وعن هبوط الإسماعيلي لدوري المحترفين قال: "هبوط النادي الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية المصري، تعد كارثة بكل المقاييس".

وأضاف: "الأزمات التي كان يمر بها النادي الإسماعيلي في السنوات الماضية، من عدم استقرار مادي وإيقاف قيد، كل هذا كان مؤشر لدخول النادي في نفق مظلم".

وتابع: "من الصعب إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، خاصة وأن الجميع يجب عليه احترام اللوائح والقوانين، هناك الكثير من الأندية الكبيرة في العالم هبطت للدرجات الأدنى، مثل يوفنتوس الإيطالي وأهلي جدة السعودي".

واختتم عمر تصريحاته: "لا أوافق على دمج الأندية الشعبية والجماهيرية الكبيرة، مع أي من الأندية الاستثمارية، للحفاظ على هوية الأندية الجماهيرية، خاصة وأن هذه الأندية هى أساس الرياضة".

والجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى، التي يهبط فيها النادي الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية المصري، منذ هبوطه عام 1958.

