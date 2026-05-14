قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيم الصيني شي جين بينج أكد له خلال محادثاتهما امتناع الصين عن تزويد إيران بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن شي جين بينج صرح بأنه لن يقدم معدات عسكرية، واصفا هذا الحديث بأنه "تصريحٌ خطير".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الزعيم الصيني كان قد قدم له ضمانات مماثلة سابقا بشأن مبيعات الأسلحة، مؤكدا أن شي كرر قوله "هذا اليوم".

إيران وأمريكا وموقف بكين

وتجنب ترامب، الإجابة عن أسئلة تتعلق بتزويد الصين لإيران بالمعلومات الاستخباراتية أو المكونات الإلكترونية أو العائدات الناتجة عن شراء النفط.

وذكر أن شي جين بينج أبدى رغبة الصين في مواصلة شراء النفط من طهران، قائلا: "يشترون الكثير من نفطهم من هناك ويرغبون في الاستمرار في فعل ذلك".

وساطة لإنهاء حرب إيران

وكشف الرئيس الأمريكي أن الزعيم الصيني شي جين بينج أعرب في اجتماعاتهما عن رغبة بلاده في "تقديم المساعدة" للتوسط في إنهاء حرب إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام شحنات النفط.

ونقل ترامب عن شي قوله: "أود أن أساعد، إن استطعت تقديم أي مساعدة على الإطلاق"، مشيرا إلى رغبة بكين في رؤية الممر الملاحي مفتوحا.

وأكد ترامب قبيل مغادرته في زيارة دولة إلى بكين أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين في حل النزاع القائم ضمن سياق أزمة إيران وأمريكا.