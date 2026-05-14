إعلان

ترامب: الرئيس الصيني أخبرني أنه لن يزود إيران بمعدات عسكرية

كتب : محمود الطوخي

08:29 م 14/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيم الصيني شي جين بينج أكد له خلال محادثاتهما امتناع الصين عن تزويد إيران بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن شي جين بينج صرح بأنه لن يقدم معدات عسكرية، واصفا هذا الحديث بأنه "تصريحٌ خطير".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الزعيم الصيني كان قد قدم له ضمانات مماثلة سابقا بشأن مبيعات الأسلحة، مؤكدا أن شي كرر قوله "هذا اليوم".

إيران وأمريكا وموقف بكين

وتجنب ترامب، الإجابة عن أسئلة تتعلق بتزويد الصين لإيران بالمعلومات الاستخباراتية أو المكونات الإلكترونية أو العائدات الناتجة عن شراء النفط.

وذكر أن شي جين بينج أبدى رغبة الصين في مواصلة شراء النفط من طهران، قائلا: "يشترون الكثير من نفطهم من هناك ويرغبون في الاستمرار في فعل ذلك".

وساطة لإنهاء حرب إيران

وكشف الرئيس الأمريكي أن الزعيم الصيني شي جين بينج أعرب في اجتماعاتهما عن رغبة بلاده في "تقديم المساعدة" للتوسط في إنهاء حرب إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام شحنات النفط.

ونقل ترامب عن شي قوله: "أود أن أساعد، إن استطعت تقديم أي مساعدة على الإطلاق"، مشيرا إلى رغبة بكين في رؤية الممر الملاحي مفتوحا.

وأكد ترامب قبيل مغادرته في زيارة دولة إلى بكين أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين في حل النزاع القائم ضمن سياق أزمة إيران وأمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران و الصين مبيعات الأسلحة الصينية لإيران إيران وأمريكا وساطة الصين في مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
أخبار مصر

مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

بعد منشوره عن السيدات والكلاب.. أشرف زكي: لن يتم التحقيق مع محمد غنيم لهذا
زووم

بعد منشوره عن السيدات والكلاب.. أشرف زكي: لن يتم التحقيق مع محمد غنيم لهذا
حرارة وأتربة| الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر
أخبار مصر

حرارة وأتربة| الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية