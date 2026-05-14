الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

2 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

الملعب الوحيد الذي لم يتركه فريقه.. حكاية ستاد الإسماعيلية

كتب : هند عواد

05:11 م 14/05/2026

ستاد الإسماعيلي عام 1965

في مدينة اشتهرت بشغف جماهيرها بكرة القدم، يقف الإسماعيلي اليوم على أعتاب موسم هبوط للدرجة الأدنى بعد 68 عاما في الدوري الممتاز. الموسم المقبل لن يكون الإسماعيلي حاضرًا فيه بين كبار الدوري، ليغيب معه ملعب هو الوحيد الذي يم يتركه فريقه.

في مشهد مؤلم لجماهير الدراويش، يهبط النادي الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب كأول نادٍ عربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ستاد الإسماعيلية.. الملعب المصري الوحيد الذي لم يتركه فريقه

يبقى ستاد الإسماعيلية الملعب الوحيد الذي لم يتغير لفريق منذ إنشائه، صامدًا في قلب المدينة، يروي قصص الدراويش منذ دوريات القنال الأولى وحتى اللحظة الحالية.

في 20 نوفمبر 1927، شارك الإسماعيلي في كأس السلطان حسين كامل، لتبدأ رحلته، وفي عام 1931، شهد الملعب تحولا، بعدما تمت زراعته بالنجيل بدلا من أرضيته الرملية.

وخاض الإسماعيلي أول مباراة له في بطولة الدوري المصري الممتاز، في 24 أكتوبر 1948، عندما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، وبعدها بـ11 عاما، افتتح ستاد الإسماعيلية رسميًا، ليبدأ فصل جديد من حكاية الدراويش.

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك
محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد