بعد ختام الجولة العاشرة.. جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

كتب : محمد الميموني

10:48 م 13/05/2026 تعديل في 10:54 م

ينفرد فريق وادي دجلة بصدارة ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بعد ختام منافسات الجولة العاشرة اليوم الأربعاء.

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم

وشهدت هذه الجولة تحديد أول الهابطين، بتوديع النادي الإسماعيلي الدوري الممتاز رسميًا بعد خسارته أمس الثلاثاء، من وادي دجلة بنتيجة 2-1.

حرس الحدود يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب، وزد يفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.

1 - وادي دجلة 48 نقطة

2 - زد 46 نقطة

3 - البنك الاهلي 43 نقطة

4 - بتروجيت 41 نقطة

5 - الجونة 39 نقطة

6 - فيوتشر 35 نقطة

7 - طلائع الجيش 34 نقطة

8 - المقاولون العرب 33 نقطة

9 - الاتحاد السكندري 32 نقطة

10 - غزل المحلة 31 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة

12 - حرس الحدود 23 نقطة
13 - فاركو 22 نقطة

14 - الإسماعيلي 19 نقطة

