علق شادي محمد نجم النادي الأهلي والإسماعيلي السابق، على هبوط الدراويش لدوري الدرجة الثانية المصري "دوري المحترفين"، عقب تلقي الفريق الهزيمة أمام وادي دجلة أول أمس.

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام وادي دجلة أول أمس الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليتأكد هبوط الدراويش لدوري المحترفين المصري للمرة الأولى منذ 68 عاما.

تعليق شادي محمد على هبوط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هبوط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية أمر محزن، لكن هذا الأمر نتيجة تراكم الأخطاء بشكل كبير في السنوات الماضية، خاصة وأن أغلب مجالس الإدارات التي أتت إلى النادي في السنوات الماضية لم تستطيع حل أي من مشكلات النادي".

وأضاف: "هناك بعض الأشخاص في الإسماعيلية لا يمنحون أصحاب الكفاءات الفرصة لقيادة النادي، لذا نجد أن أي مسؤول لديه القدرة على مساعدة النادي ماديا يتم محاربته بقدر كبير يتم محاربته، وهذه من الأزمات التي تسبب في وجود إخفاقات للدراويش على مدار السنوات الماضية".

وتابع: "النادي الإسماعيلي هبط بشكل فعلي في الموسم الماضي، تم مجاملته للبقاء نظرا لقيمته الكبيرة والمكانة الخاصة له في الكرة المصرية، وعلى الرغم من ذلك لم يحاول المسؤولين داخل النادي إنهاء الأزمات وبناء فريق ينافس في الدوري بشكل مميزة".

أسباب هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين

وواصل: "هناك بعض الأشخاص داخل النادي، يعملون لمصالحهم الشخصية فقط وليس لمصلحة الإسماعيلي، هو ما تسبب في تدهور وتراجع الأمور بشكل كبير بما في ذلك قطاع الناشئين بالنادي، الذي كان يعد مصدر دخل أساسي للدراويش في الكثير من الأوقات".

وأكمل: "لا بد من تكاتف رجال الأعمال في الإسماعيلية لمساندة النادي بقوة، للعودة لمكانه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بجانب مواصلة الجماهير دعمها للفريق خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "من وجهة نظري في حال وجود فرصة لدمج النادي الإسماعيلي مع أي من الأندية الاستثمارية والحفاظ على هويته، فهذا أمر مميز للغاية وسيكون في مصلحة الدراويش، خاصة وأن هذا الأمر يحدث في الكثير من دوريات العالم".

واختتم نجم الأهلي والدراويش السابق تصريحاته، قائلا: "هناك بعض الأشخاص يتحدثون عن رفضهم لفكرة الدمج، على الرغم من أنهم لا يستطيعون مساعدة النادي بأي شئ وليس لديهم أي فكرة لتطوير النادي خلال الفترة المقبلة، لذلك لا يجب النظر إلى ما يقولونه".

