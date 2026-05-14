مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

"اللي حاول يحل تحارب".. شادي محمد يوضح لمصراوي أبرز أسباب هبوط الإسماعيلي

كتب : يوسف محمد

01:00 ص 14/05/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مباراة الاسماعيلي والمحلة
  • عرض 21 صورة
    مباراة الاسماعيلي والمحلة
  • عرض 21 صورة
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (5)
  • عرض 21 صورة
    النادي الإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (2)
  • عرض 21 صورة
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (4)
  • عرض 21 صورة
    مباراة الاسماعيلي والمحلة
  • عرض 21 صورة
    لاعب الإسماعيلي (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعب الإسماعيلي (3)
  • عرض 21 صورة
    لاعب الإسماعيلي (2)
  • عرض 21 صورة
    لاعب الإسماعيلي (4)
  • عرض 21 صورة
    سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق شادي محمد نجم النادي الأهلي والإسماعيلي السابق، على هبوط الدراويش لدوري الدرجة الثانية المصري "دوري المحترفين"، عقب تلقي الفريق الهزيمة أمام وادي دجلة أول أمس.

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام وادي دجلة أول أمس الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليتأكد هبوط الدراويش لدوري المحترفين المصري للمرة الأولى منذ 68 عاما.

تعليق شادي محمد على هبوط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هبوط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية أمر محزن، لكن هذا الأمر نتيجة تراكم الأخطاء بشكل كبير في السنوات الماضية، خاصة وأن أغلب مجالس الإدارات التي أتت إلى النادي في السنوات الماضية لم تستطيع حل أي من مشكلات النادي".

وأضاف: "هناك بعض الأشخاص في الإسماعيلية لا يمنحون أصحاب الكفاءات الفرصة لقيادة النادي، لذا نجد أن أي مسؤول لديه القدرة على مساعدة النادي ماديا يتم محاربته بقدر كبير يتم محاربته، وهذه من الأزمات التي تسبب في وجود إخفاقات للدراويش على مدار السنوات الماضية".

وتابع: "النادي الإسماعيلي هبط بشكل فعلي في الموسم الماضي، تم مجاملته للبقاء نظرا لقيمته الكبيرة والمكانة الخاصة له في الكرة المصرية، وعلى الرغم من ذلك لم يحاول المسؤولين داخل النادي إنهاء الأزمات وبناء فريق ينافس في الدوري بشكل مميزة".

أسباب هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين

وواصل: "هناك بعض الأشخاص داخل النادي، يعملون لمصالحهم الشخصية فقط وليس لمصلحة الإسماعيلي، هو ما تسبب في تدهور وتراجع الأمور بشكل كبير بما في ذلك قطاع الناشئين بالنادي، الذي كان يعد مصدر دخل أساسي للدراويش في الكثير من الأوقات".

وأكمل: "لا بد من تكاتف رجال الأعمال في الإسماعيلية لمساندة النادي بقوة، للعودة لمكانه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بجانب مواصلة الجماهير دعمها للفريق خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "من وجهة نظري في حال وجود فرصة لدمج النادي الإسماعيلي مع أي من الأندية الاستثمارية والحفاظ على هويته، فهذا أمر مميز للغاية وسيكون في مصلحة الدراويش، خاصة وأن هذا الأمر يحدث في الكثير من دوريات العالم".

واختتم نجم الأهلي والدراويش السابق تصريحاته، قائلا: "هناك بعض الأشخاص يتحدثون عن رفضهم لفكرة الدمج، على الرغم من أنهم لا يستطيعون مساعدة النادي بأي شئ وليس لديهم أي فكرة لتطوير النادي خلال الفترة المقبلة، لذلك لا يجب النظر إلى ما يقولونه".

اقرأ أيضًا:

"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟

إبراهيم حسن: اشتغلت أنا وحسام في "فرن عيش" علشان اختبارات الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي شادي محمد الدوري المصري هبوط الإسماعيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟
مصراوي ستوري

"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟
احذر إعادة تسخين هذا النوع من الطعام مرتين.. هذا ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

احذر إعادة تسخين هذا النوع من الطعام مرتين.. هذا ما يحدث لجسمك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة