غزل المحلة يرفض استقالة مدربه بعد الخسارة أمام زد

كتب : نهي خورشيد

11:03 م 13/05/2026
قدم علاء عبدالعال المدير الفني لنادي غزل المحلة، استقالته من منصبه عقب خسارة فريقه أمام زد بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يحسم موقفه من استقالة مدربه


وبحسب جمال الغندور، فإن المدرب تقدم باستقالته فور انتهاء اللقاء إلا أن المهندس وليد خليل رئيس النادي رفضها في ظل ضيق الوقت، رغم تبقي ثلاث مباريات فقط في مرحلة الهبوط.


وأضاف الغندور أن إدارة النادي ستعقد اجتماعاً صباح غدٍ لحسم الموقف النهائي، مشيراً إلى أن الاتجاه الأقرب هو استمرار علاء عبدالعال في قيادة الفريق خلال المباريات الثلاث المتبقية.


نتيجة مباراة غزل المحلة وزد


سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في فخ الهزيمة أمام نظيره زد بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام الدولي، ضمن مرحلة الهبوط بدوري نايل.

"شيخ عرض عليّ الدوري".. فرج عامر يكشف كواليس مثيرة عن سموحة (فيديو)
فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي اليوم
عمرو أديب ودينا طلعت.. 20 صورة لنجوم ومشاهير تصدرت التريند وأثارت جدلا

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع

