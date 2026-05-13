مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق

كتب : رمضان حسن

03:18 م 13/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم_9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ الأهلي قرارا بعودة أولى لاعبيه المعارين إلى صفوف الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

اللاعبون المعارون من الأهلي

يوجد 16 لاعبا معارا من الأهلي خلال الموسم الحالي، على رأسهم مصطفى العش، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، عمر الساعي، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبدالله.

ولعب عمر كمال عبد الواحد 6 مباريات مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

عمر كمال عبد الواحد يعود إلى الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي يخطر رسميا عمر كمال عبد الواحد بعودته للفريق في الموسم القادم، الأهلي قرر تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بناء على رغبة سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "عمر كمال حتى الآن لم يحسم موقفه من العودة، إذ يخشى من الجلوس من جديد على الدكة واللاعب سيطلب ضمانات للمشاركة طالما أنه يجتهد في التدريبات".

اقرأ أيضًا:

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟

تطورات في الأهلي.. رئيس جديد لقطاع الناشئين ومنصب محتمل لـ وليد سليمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر كمال عبد الواحد الأهلي سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
رياضة عربية وعالمية

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
رياضة محلية

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
بشرط التوصل إلى هدنة.. إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج
شئون عربية و دولية

بشرط التوصل إلى هدنة.. إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج
20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
اقتصاد

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه
أخبار المحافظات

أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى