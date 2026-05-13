اتخذ الأهلي قرارا بعودة أولى لاعبيه المعارين إلى صفوف الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

اللاعبون المعارون من الأهلي

يوجد 16 لاعبا معارا من الأهلي خلال الموسم الحالي، على رأسهم مصطفى العش، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، عمر الساعي، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبدالله.

ولعب عمر كمال عبد الواحد 6 مباريات مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

عمر كمال عبد الواحد يعود إلى الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي يخطر رسميا عمر كمال عبد الواحد بعودته للفريق في الموسم القادم، الأهلي قرر تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بناء على رغبة سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "عمر كمال حتى الآن لم يحسم موقفه من العودة، إذ يخشى من الجلوس من جديد على الدكة واللاعب سيطلب ضمانات للمشاركة طالما أنه يجتهد في التدريبات".

