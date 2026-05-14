حذر الرئيس الصيني شي جينبينج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها، وفق محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وقال "شي" وفق القناة التلفزيونية الرسمية، إن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأمريكية، مضيفا: "إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ، قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية-الأمريكية برمّتها إلى وضع شديد الخطورة".

كانت الصين أكدت مجددا أمس الأربعاء معارضتها الشديدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، في حين لم يتضح بعد مصير صفقة بقيمة 14 مليار دولار تنتظر موافقة ترامب.

والولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

ومن المقرر مبدئيا، أن يزور شي الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، وستكون هذه أول زيارة له إلى البلاد منذ عودة ترامب إلى السلطة في العام الماضي، وفقا للعربية.