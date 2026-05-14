يُعرف مواليد برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر في الثقافة الشعبية بصفات الجاذبية والأناقة وحب الجمال، لذلك كثيرًا ما يتم تسليط الضوء على عدد من النجمات العالميات اللواتي يُنظر إليهن كرموز للجمال والذوق الرفيع.

وفي هذا التقرير نستعرض أشهر جميلات برج الميزان كما يرد ذكرهن في أبرز المواقع الأجنبية المتخصصة في علم الأبراج .

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان من أبرز نجمات برج الميزان اللواتي يجسدن مفهوم الجمال العصري، حيث تجمع بين الأناقة والقدرة على التأثير في عالم الموضة والجمال، وتُوصف كثيرًا بأنها رمز للأنوثة والتوازن بين الجاذبية والقوة في الشخصية، "duastro".

بيلا حديد

تُعتبر عارضة الأزياء بيلا حديد من أبرز جميلات برج الميزان في عالم الموضة، حيث تتميز بملامحها المتناسقة وحضورها القوي على منصات عروض الأزياء العالمية، وربطت بعض التقارير بين شخصيتها وخصائص الميزان المرتبطة بحب الجمال والتوازن، "vogue".

كاثرين زيتا جونز

تُجسد النجمة كاثرين زيتا جونز صورة الجمال الكلاسيكي الراقي، وتُصنف ضمن جميلات برج الميزان اللواتي يتمتعن بجاذبية طبيعية وحضور هادئ وأنيق في الأعمال السينمائية والسجادة الحمراء.

غوين ستيفاني

تجمع المغنية غوين ستيفاني بين الجمال والجرأة الفنية، وهي من نجمات الميزان اللواتي يتميزن بروح إبداعية واضحة في الإطلالة والموسيقى، مما جعلها رمزًا للأناقة غير التقليدية.

داكوتا جونسون

تتميز داكوتا جونسون بجمال هادئ وبسيط، وهو ما ينسجم مع الصورة العامة لمواليد الميزان الذين يميلون إلى الرقي والنعومة في المظهر، وقد ذُكرت ضمن أشهر نجمات هذا البرج في عدة قوائم عالمية.

