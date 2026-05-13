بالتفاصيل المالية.. عرض من الأهلي لسيراميكا لشراء بيكهام
كتب : رمضان حسن
قدم النادي الأهلي طلبا رسميا لسيراميكا كليوباترا، لتفعيل بند الشراء في عقد أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.
الأهلي يطلب شراء رمضان بيكهام
قال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي طلب بشكل رسمي من سيراميكا شراء أحمد رمضان بيكهام مقابل 40 مليون جنيه".
وأضاف: "نادي سيراميكا كليوباترا وافق على بيع اللاعب، لكنه اشترط الحصول على خدمات لاعب من الفريق الأحمر يكون من المرشحين للرحيل في الصيف الحالي".
وانضم أحمد رمضان بيكهام للأهلي في يونيو 2025، على سبيل الإعارة، ولعب بيكهام 18 مباراة مع الفريق.