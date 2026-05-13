الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

بالتفاصيل المالية.. عرض من الأهلي لسيراميكا لشراء بيكهام

كتب : رمضان حسن

03:37 م 13/05/2026
    أحمد رمضان بيكهام
    أحمد رمضان بيكهام
    أحمد رمضان بيكهام
    لاعب الأهلي أحمد رمضان بيكهام وزوجته سلمى الجابر_7
    أحمد رمضان بيكهام (1)
    أحمد رمضان بيكهام
    أحمد رمضان بيكهام

قدم النادي الأهلي طلبا رسميا لسيراميكا كليوباترا، لتفعيل بند الشراء في عقد أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يطلب شراء رمضان بيكهام

قال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي طلب بشكل رسمي من سيراميكا شراء أحمد رمضان بيكهام مقابل 40 مليون جنيه".

وأضاف: "نادي سيراميكا كليوباترا وافق على بيع اللاعب، لكنه اشترط الحصول على خدمات لاعب من الفريق الأحمر يكون من المرشحين للرحيل في الصيف الحالي".

وانضم أحمد رمضان بيكهام للأهلي في يونيو 2025، على سبيل الإعارة، ولعب بيكهام 18 مباراة مع الفريق.

بيكهام الأهلي سيراميكا كليوباترا

بشرط التوصل إلى هدنة.. إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
