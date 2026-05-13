الدوري المصري

زد

3 2
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

الهبوط ليس آخر المصائب.. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن الإسماعيلي

كتب : هند عواد

05:11 م 13/05/2026
    مباراة الاسماعيلي ووادي دجلة
    النادي الإسماعيلي
    الإسماعيلي (5)
    الإسماعيلي (7)
    الإسماعيلي (2)
    الإسماعيلي (4)
    الإسماعيلي (6)

فجر خبير اللوائح عامر العمايرة مفاجأة بشأن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، مشيرًا إلى أنه مطالب بسداد أو تسوية ديونه خلال 18 يومًا.

تأكد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

أزمة جديدة تلاحق الإسماعيلي

قال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بات مطالبًا بتسوية الديون المستحقة عليه، لأنه لو لم يسددها أو يجدولها قبل يوم 31 مايو الحالي، يمكن ألا يحصل على رخصة المشاركة بدوري المحترفين".

وأضاف: "الأمر يخص الديون التي صدر فيها أحكام نهائية بتاريخ 31 مايو، فبعد يوم 31 مايو الحالي، سيتم توجيه إنذار كتابي ومنح الإسماعيلي مدة 15 يومًا لتصحيح الوضع، وإلا لن يحصل على رخصة المشاركة بدوري المحترفين".

واختتم: "معظم قضايا الإسماعيلي خارجية، وتم إرسال الخطاب الخاص بسداد المستحقات للأندية يوم 6 أبريل الماضي".

الإسماعيلي عامر العمايرة الدوري المصري

ليلى أحمد زاهر تستعرض إطلالتها في مهرجان كان والجمهور: "أجمل مامي"
الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
النيابة في قضية قاتلة أطفالها يالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
