الهبوط ليس آخر المصائب.. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن الإسماعيلي

فجر خبير اللوائح عامر العمايرة مفاجأة بشأن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، مشيرًا إلى أنه مطالب بسداد أو تسوية ديونه خلال 18 يومًا.

هبوط الإسماعيلي

تأكد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

أزمة جديدة تلاحق الإسماعيلي

قال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بات مطالبًا بتسوية الديون المستحقة عليه، لأنه لو لم يسددها أو يجدولها قبل يوم 31 مايو الحالي، يمكن ألا يحصل على رخصة المشاركة بدوري المحترفين".

وأضاف: "الأمر يخص الديون التي صدر فيها أحكام نهائية بتاريخ 31 مايو، فبعد يوم 31 مايو الحالي، سيتم توجيه إنذار كتابي ومنح الإسماعيلي مدة 15 يومًا لتصحيح الوضع، وإلا لن يحصل على رخصة المشاركة بدوري المحترفين".

واختتم: "معظم قضايا الإسماعيلي خارجية، وتم إرسال الخطاب الخاص بسداد المستحقات للأندية يوم 6 أبريل الماضي".

اقرأ أيضًا:

مطلوب منك تكون عبد.. رسالة غامضة من حسين الشحات

زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب



