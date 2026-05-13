فاز فريق زد على نظيره غزل المحلة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ10 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز زد بنتيجة 3-2، بعدما افتتح التسجيل لفريق غزل المحلة اللاعب محمد إسلام في الدقيقة ال26 من عمر المباراة بينما سجل التعادل لفريق زد اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة ال34 ثم جاء الهدف الثاني لغزل المحلة اللاعب احمد شوشة في الدقيقة ال55.

بينما سجل هدف التعادل لفريق زد اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة ال 59 ثم جاء هدف التقدم والفوز لفريق زد بقدم اللاعب رأفت خليل في الدقيقة الـ3+90.

وجاء هذا الفوز بعد خسارة نادي زد لبطولة كأس مصر أمام فريق بيراميدز، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، ليتجاوز أحزانه بفوز مثير بالدوري المصري ويستعيد نغمة الانتصارات.

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط

يحتل فريق زد المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

