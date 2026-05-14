مدبولي: الرخص الدولية تمثل خطوة محورية لدمج الشباب بسوق العمل العالمي

كتب : محمد أبو بكر

01:38 م 14/05/2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرخص الدولية لمزاولة المهن تمثل خطوة مهمة ومحورية ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، في إطار رؤية الدولة لبناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة عالميًا.

مدبولي: "الرخص الدولية جزء من منظومة متكاملة"

قال رئيس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية صندوق تطوير التعليم، إن الرخص الدولية تأتي ضمن منظومة متكاملة يستفيد منها مئات الآلاف من المتدربين الذين خضعوا لبرامج تدريب متقدمة في مجالات متنوعة.

رئيس الوزراء: "أولوية للمهارات الرقمية واللغات"

أوضح مدبولي أن البرامج التدريبية تركز على مجالات المهارات الرقمية واللغات وريادة الأعمال، بما يعزز قدرة الشباب المصري على المنافسة في سوق العمل العالمي والحصول على فرص عمل متميزة.

مدبولي: "ربط التدريب باحتياجات سوق العمل"

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه المنظومة ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.

رئيس الوزراء: "تحويل التدريب إلى فرص عمل حقيقية"

أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تحويل برامج التدريب والتأهيل إلى فرص عمل حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في إعداد جيل يمتلك المهارات الحديثة والقادر على التكيف مع متغيرات سوق العمل العالمي.

