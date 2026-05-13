تصل بعثة اتحاد العاصمة إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، مساء السبت المقبل، الموافق 16 مايو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك المواجهة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما خسر لقاء الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، إذ يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري.

اتحاد العاصمة يخوض تدريباته على ملعب وادي دجلة

وفي إطار استعداداته للمباراة، يخوض الفريق الجزائري تدريباته على ملاعب وادي دجلة، بعد موافقة ماجد سامي على استضافة مران البعثة الجزائرية خلال تواجدها في القاهرة.

وجاء قرار التدريب على ملاعب وادي دجلة عقب شكوى وفد اتحاد العاصمة من سوء أرضيات بعض الملاعب الأخرى المخصصة للتدريبات، ليتم الاتفاق على توفير ملاعب النادي استعدادًا للنهائي المرتقب.