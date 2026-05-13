الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

اتحاد العاصمة يصل القاهرة لمواجهة الزمالك.. ووادي دجلة ينهي أزمة المران

كتب : محمد خيري

04:16 م 13/05/2026
تصل بعثة اتحاد العاصمة إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، مساء السبت المقبل، الموافق 16 مايو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك المواجهة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما خسر لقاء الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، إذ يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري.

اتحاد العاصمة يخوض تدريباته على ملعب وادي دجلة

وفي إطار استعداداته للمباراة، يخوض الفريق الجزائري تدريباته على ملاعب وادي دجلة، بعد موافقة ماجد سامي على استضافة مران البعثة الجزائرية خلال تواجدها في القاهرة.

وجاء قرار التدريب على ملاعب وادي دجلة عقب شكوى وفد اتحاد العاصمة من سوء أرضيات بعض الملاعب الأخرى المخصصة للتدريبات، ليتم الاتفاق على توفير ملاعب النادي استعدادًا للنهائي المرتقب.

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي
بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي
كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو
كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو
5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟

