أسدل مجلس الشيوخ الستار على أزمة قانونية وأسرية، بعدما وافق المجلس برئاسة المستشار عصام فريد على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، القاضي برفض طلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، وذلك عقب التصالح الكامل في قضية الميراث بينه وبين شقيقتيه.

وجه النائب محمد مصطفى لطفي رسالة شكر وتقدير إلى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، مشيدًا بالدور الذي لعبه في احتواء وإنهاء الخلاف الأسري.

محمد مصطفى لطفي: أحمد عبد الجواد لعب دورًا حاسمًا في إنهاء الأزمة

وقال "لطفي"، إن تدخل أحمد عبد الجواد كان له بالغ الأثر في إنهاء الأزمة، واصفًا إياه بـالأخ الأكبر والسند، مؤكدًا أنه اعتاد منه المواقف النبيلة والحكمة ورجاحة العقل.

كما وجه الشكر إلى أعضاء مكتب المحاماة الخاص بالنائب أحمد عبد الجواد، لما بذلوه من جهود قانونية ومتابعة دقيقة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية.

سهى محمد لطفي: جهوده أسفرت عن إنهاء خصومة استمرت سنوات

من جانبها، أعربت سهى محمد لطفي عن شكرها وتقديرها للنائب أحمد عبد الجواد، مؤكدة أن تدخله وجهوده الحاسمة ساهمت في إنهاء خصومة عائلية امتدت لسنوات.

وقالت إن ما قام به يعكس «أرقى معاني المسؤولية والحرص على إعلاء الحق وإرساء الاستقرار»، متمنية له دوام التوفيق.

كما وجهت الشكر إلى المستشارين وأعضاء مكتب المحاماة الخاص به، تقديرًا لما وصفته بـ«الجهد القانوني الدؤوب والمخلص» الذي أسهم في إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالنزاع.