"وحشت مصر كلها".. رسالة مؤثرة من نجل حسن المستكاوي

وجه خالد، نجل الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رسالة لوالده بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

رسالة من نجل حسن المستكاوي

كتب نجل حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي عبده حسن المستكاوي ويمده بقوة، ويرجع لنا سالمًا غانمًا من الاختبار الصعب ده، الحقيقة الاختبار صعب لينا كلنا مش ليه لوحده، ولا نقول إلا الحمد والشكر لله دائمًا وأبدًا، بس أبويا وحشني، وحشني هزارُه ونصيحتُه ليا، حتى صوته وهو بيكلمني، نفسي أقوله إن الخير اللي إحنا فيه كله بسببه، وإن إحنا عايشين على اسمه وعلى حب الناس ليه".

وأضاف: "الجانب المشرق في الموضوع إن مش عيلتك بس اللي بتدعيلك وبتقولك وحشتنا، غالبًا ده مصر كلها، أنا عارف إنك هتقوم بإذن الله وتقرأ الكلام ده وتشوف الناس بتقول عنك إيه، جايز دي الطبطبة من عند ربنا سبحانه وتعالى".

واختتم: "جايز دي أحلى مكافأة لراجل أخلص واتقى ربنا وراعى ضميره ومتع الناس بقلمه طول سنين شغله، إن شاء الله هترجع وهتمسك قلمك وهتشكر كل الناس اللي كانت بتدعي واللي وقفت جنبنا، وحشت مصر كلها يا بابا، إن شاء الله بالدعاء كل حاجة هتعدي، أنا واثق".

