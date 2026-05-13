خاص.. مقترح جديد من خالد جلال لإنقاذ الإسماعيلي بعد هبوطه رسميا

طرح خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تصورًا جديدًا لإعادة هيكلة الدوري المصري، يتضمن إلغاء الهبوط هذا الموسم ووضع نظام مختلف للموسم المقبل 2026-2027، في ظل تداعيات هبوط الدراويش رسميًا، إلى دوري القسم الثاني.

مقترح خالد جلال المدير الفني للإسماعيلي

وقال خالد جلال، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه يعيش حالة حزن كبيرة بعد هبوط الإسماعيلي، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على إلغاء الهبوط فقط، بل يجب معالجة الأزمات التي يعاني منها النادي من جميع الجوانب لضمان عودته لمكانته الطبيعية.

وكشف جلال عن مقترحه الخاص بشكل الدوري في الموسم الجديد، حال الموافقة على إلغاء الهبوط هذا الموسم، حيث يقترح إقامة الدوري بمشاركة 24 فريقًا في مجموعة واحدة، باعتبار الموسم الحالي استثنائيًا لمنح الأندية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها.

تقسيم الفرق إلى مجموعتان

وبحسب التصور المقترح، يتم تقسيم المسابقة بعد الدور الأول إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 10 فرق تتنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا يتصارعون لتفادي الهبوط، مع زيادة طفيفة في عدد المباريات مقارنة بالموسم الحالي.

وينص المقترح على هبوط 6 فرق في نهاية الموسم، مقابل صعود فريقين من دوري المحترفين، ليُختتم الموسم بتقليص عدد الأندية إلى 20 فريقًا في الموسم الذي يليه.