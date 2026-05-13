الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

خاص.. مقترح جديد من خالد جلال لإنقاذ الإسماعيلي بعد هبوطه رسميا

كتب : محمد خيري

03:31 م 13/05/2026 تعديل في 03:39 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الإسماعيلي (4)
  • عرض 8 صورة
    الإسماعيلي (7)
  • عرض 8 صورة
    الإسماعيلي (5)
  • عرض 8 صورة
    احد مشجعي الإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الاسماعيلي ووادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    الإسماعيلي (1)
  • عرض 8 صورة
    الإسماعيلي (6)

طرح خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تصورًا جديدًا لإعادة هيكلة الدوري المصري، يتضمن إلغاء الهبوط هذا الموسم ووضع نظام مختلف للموسم المقبل 2026-2027، في ظل تداعيات هبوط الدراويش رسميًا، إلى دوري القسم الثاني.

مقترح خالد جلال المدير الفني للإسماعيلي

وقال خالد جلال، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه يعيش حالة حزن كبيرة بعد هبوط الإسماعيلي، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على إلغاء الهبوط فقط، بل يجب معالجة الأزمات التي يعاني منها النادي من جميع الجوانب لضمان عودته لمكانته الطبيعية.

وكشف جلال عن مقترحه الخاص بشكل الدوري في الموسم الجديد، حال الموافقة على إلغاء الهبوط هذا الموسم، حيث يقترح إقامة الدوري بمشاركة 24 فريقًا في مجموعة واحدة، باعتبار الموسم الحالي استثنائيًا لمنح الأندية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها.

تقسيم الفرق إلى مجموعتان

وبحسب التصور المقترح، يتم تقسيم المسابقة بعد الدور الأول إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 10 فرق تتنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا يتصارعون لتفادي الهبوط، مع زيادة طفيفة في عدد المباريات مقارنة بالموسم الحالي.

وينص المقترح على هبوط 6 فرق في نهاية الموسم، مقابل صعود فريقين من دوري المحترفين، ليُختتم الموسم بتقليص عدد الأندية إلى 20 فريقًا في الموسم الذي يليه.

الإسماعيلي الدوري المصري الهبوط خالد جلال

بشرط التوصل إلى هدنة.. إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج
